بداح العنزي



يعقد المجلس البلدي جلسته العادية الإثنين المقبل برئاسة أسامة العتيبي، حيث سيناقش مشروع لائحة الإعلانات الجديدة بعد إجراء التعديلات عليها من قبل اللجنة القانونية والمالية.



وسيبحث المجلس توصيات اللجنة الفنية المتضمنة الاقتراح المقدم من العضو د.علي بن سایر بشأن تخصيص أراض لنواد مستقلة تمارس أنشطة مختلفة للمدن الإسكانية الحديثة.



وسيبحث طلب شركة الصالحية العقارية تطوير الواجهة الغربية لمجمع الصالحية التجاري المقامة على أملاك الدولة ضمن القطعة رقم (13) بمنطقة القبلة.



وطلب وزارة المالية تعديل قرار المجلس البلدي الخاص بتطوير العقارات أرقام (6 +1) و(17) الواقعين ضمن القطعة رقم (6) بمنطقة الشرق، كما سيبحث المجلس الاقتراح المقدم من العضو د.حسن كمال بشأن مصادقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على المخطط الهيكلي الرابع للدولة 2040.



والاقتراح المقدم من العضو د.حسن كمال بشأن إلزام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تصميم وتنفيذ مضمار للمشي ضمن الحدائق العامة.



وسيناقش المجلس توصية لجنة العاصمة المتضمنة التالي:



إضافة نسبة تجارية لمشروع مسلخ العاصمة وسوق الماشية لإقامة عيادة طبية.



وتخصيص مواقع مبنى موقف السيارات متعددة الأدوار لخدمة كل من مبنى النيابة العامة بالشويخ إضافة إلى استقطاع جزء من موقع وزارة الإعلام كمواقع بديلة لصالح كل من الهيئة العامة للشباب والرياضة وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

والاقتراح المقدم من العضو مشعل الحمضان بشأن عمل مدخل من طريق الملك فهد الى منطقة السرة قطعة (2) لتسهيل الحركة المرورية.



وافقت لجنة الفروانية في المجلس البلدي خلال اجتماعها أمس برئاسة محمد الرقيب بالموافقة على طلب وزارة الصحة توسعة مستشفى الأمراض السارية بالقطعة (1) بمنطقة الأندلس شريطة تقديم دراسة مرورية.



وسيناقش المجلس توصيات لجنة الفروانية المتضمنة الاقتراح المقدم من العضو د.حسن كمال بشأن مواقف سطحية للسيارات وجسر مشاة واستراحة لطلبة كلية التربية، وطلب وزارة الشؤون الاجتماعية تخصيص موقع لجمعية لعمرية لإقامة فرع تموين ضمن القطعة (5) بمنطقة العمرية.