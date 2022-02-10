كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن التقرير الاحصائي الذي يبين عن الإنجازات التي حققتها إدارة التراخيص الهندسية بفرع بلدية حولي خلال شهر يناير الماضي، مشيرة إلى إنجاز 581 معاملة تضمنت 370 رخصة تجارية، 211 رخصة بناء.



وأوضح مدير إدارة التراخيص الهندسية م.هادي المطيري ان الإدارة قد قامت بإصدار 581 رخصة تنوعت ما بين 370 رخصة تجارية خاصة بالمحلات، و211 رخصة بناء، تضمنت بإصدار 55 معاملة بناء جديد للسكن الخاص، 93 معامله تعديل واضافة لسكن الخاص، 20 معاملات هدم لسكن الخاص، 11 معاملات زراعة للسكن الخاص، و8 معاملات تعديل واضافة للسكن الاستثماري، و7 معاملات هدم للسكن الاستثماري، و8 معاملات بناء حديث للسكن الاستثماري، معاملتين للمظلات للسكن الخاص.

ودعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية بعدم التردد الى الاتصال على الخط 139 أو التواصل على حساب البلدية @kuwmun عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشكوى على الفور.