آلاء خليفة



أعلن رئيس اللجنة الأكاديمية في الاتحاد الوطني لطلبة الكويت -فرع الولايات المتحدة الأميركية راشد أحمد السنان، انه وبعد المطالبات والزيارات الأخيرة تم رفع الحظر العددي عن جامعة ولاية اريزونا في التخصصات الهندسية.



وتقدم السنان بالشكر وعظيم الامتنان لكل من وزارة التعليم العالي والمكتبين الثقافيين - فرع الولايات المتحدة الأميركية ولجميع الجهات التي ساهمت بإنجاح عملية فتح كلية الهندسة بجامعة (ASU) وتقديم الدعم اللازم لجهود الهيئة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الولايات المتحدة الأميركية المبذولة من أجل تيسير حياة الطلبة الأكاديمية وتطوير عملية التعليم والابتعاث الخارجي.

وأضاف أن الإنجازات القادمة ستكون على هذا المستوى وأفضل لخدمة الطلبة في الولايات المتحدة الأميركية.