عبدالكريم العبدالله

بدأت وزارة الصحة في استقبال الفئة العمريــة مــن 40 عامــا ومــــا فـــوق «بلا موعـد» فـي مراكز التطعيم لتلقي الجرعة التنشيطية.

ومع زحمة الراغبين في تلقي اللقاح امس الأول في مركز الكويت للتطعيم، شهد المركز امس هدوءا وتنظيمـــــا بــــدون أي ازدحـــام، واستقبـل مـــا يقارب 7290 شخص لتلقي التعزيزية.

وعن الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاما، فقد تم أمس تطعيم ٥١٠ أطفال ليصبح عدد من تلقوا التطعيمات ضد كوفيد-19 من الأطفال حتى أمس 2730.

وكشفت إحصائية وزارة الصحة فيما يخص عدد المطعمين، عن تطعيم 766.597 شخصا بالجرعة التعزيزية ضد كوفيد-19، بينما تم تطعيم 3.264866 بجرعتي اللقاح بنسبة 83.24%.

وبينت الإحصائيـــة أن عدد من تلقــوا الجرعــة الأولى بلغ 3.374.933 شخصـــا بنسبـــة 86.05%.

وكانت وزارة الصحة قد اعلنت امس الاول ان انتشار معلومة مغلوطة بين بعض الجاليات المقيمة حول «السماح بالتطعيم للجميع وتلقي الجرعة التنشيطية دون موعد مسبق» أدى الى توافد أعداد كبيرة وغيــر معتـــادة لمركز الكويت للتطعيم (كوفيد-19) في مشرف.

وقالت الوزارة في بيان لها انه على إثر ذلك تم التنسيق مـــع الجهـــات الأمنيــــــة والفـــــرق التطوعية للتعامـــل مع الواقعة حيث عادت الأمور لمسارها الطبيعي دون أن ينجم عن ذلـــك أي تلفيـــات.

وأهابت بجميع المواطنين والمقيمين الى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية والالتزام بالحضــور وفق الموعد المخصص حفاظا على صحــة وسلامـــة الجميع.