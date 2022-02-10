الدوحة - فريد عبدالباقي



يتطلع فريق السيلية في مباراته اليوم مع فريق الريان المقرر لها في الـ4:40 مساء على ستاد حمد بن خليفة بالنادي الأهلي إلى تحقيق الفوز فقط حيث تمثل هذه المباراة أهمية كبيرة لفريق السيلية الذي يصارع من أجل الهروب من الهبوط إلى الدرجة الثانية، حيث يحتل الفريق المركز الثاني عشر والأخير برصيد 7 نقاط، وذلك قبل خوض مباراة اليوم في الجولة الـ18 من الدوري القطري، في حين أن الريان بقيادة مدربه الفرنسي لوران بلان يأمل في تعويض خسارته الثقيلة أمام الدحيل 0-4 في الجولة الماضية، إلى استعادة نغمة الانتصارات، لاسيما أن رصيده تجمد عند النقطة الـ17 في المركز التاسع.



وفي مباراة أخرى، التي ستكون بمثابة ديربي منطقة الهلال والتي يستضيف الأهلي على ملعبه فريق العربي في الـ6:50 مساء، يمتلك الأهلي في رصيده 20 نقطة، فيما يمتلك العربي 26 نقطة.



وفي نفس التوقيت، يحل الغرافة ضيفا ثقيلا على الخور بملعبه في مواجهة يتطلع الأخير إلى حصد النقاط الثلاث من أجل الهروب من شبح الهبوط، خاصة أنه يحتل المركز قبل الأخير برصيد 11 نقطة، فيما يحتل الغرافة المركز الرابع برصيد 26 نقطة متساويا مع العربي في عدد النقاط.



من جانب آخر، شارك نجم كرة القدم الإنجليزية السابق ديفيد بيكهام في افتتاح نادي الجيل المبهر المجتمعي بمدينة لوسيل، وذلك ضمن الفعاليات التي نظمها برنامج المسؤولية المجتمعية باللجنة العليا للمشاريع والإرث في اليوم الرياضي لدولة قطر. ويوفر النادي أنشطة رياضية وتعليمية للشباب، إضافة إلى تعليم المهارات الحياتية الأساسية.



وحل بيكهام، ضيفا خاصا خلال افتتاح النادي، كما شارك في عدد من أنشطة كرة القدم، وتابع ورش عمل فنية، ودروسا تعليمية.



وفي تصريح له عقب افتتاح النادي الجديد قال بيكهام: تتميز الأندية المجتمعية بتوفير الكثير من الفرص الواعدة التي تسهم في تنمية قدرات وإمكانات الشباب وتغيير حياتهم نحو الأفضل.