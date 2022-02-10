القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



عبر لاعب منتخب مصر وارسنال الانجليزي محمد النني، عن حزنه لضياع لقب كأس أمم افريقيا، ووصف أحزانه بخسارة اللقب الافريقي، خلال حواره مع قناة «المحور»، بأنه كان بقدر أحزانه يوم رحيل أمه، وأنه كان يمني نفسه بتحقيق اللقب الأفريقي لإسعاد الشعب المصري الذي كان متعلقا بشدة بالحلم واللقب.



واضاف أنه وزملاءه في المنتخب تعاهدوا على أن تكون بطاقة التأهل الى مونديال قطر 2022 هي الهدية التعويضية عن ضياع الكأس الأفريقية، وسنحقق هذه الهدية من العاصمة السنغالية، وأمام الفريق السنغالى.



وأثنى النني على البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري، مؤكدا أنه مدرب كبير ومنح الجميع الثقة ويتعامل بتركيز شديد وجدية تامة في عمله.



وأضاف «أدائي في اللقاءات وردود فعل الجماهير الإيجابية تجاهي وتواجدي في تشكيلة الـ «كان» أفضل رد على من يشكك في قدراتي».



ويرى النني أن أحمد فتوح الظهير الأيسر للمنتخب المصري يستحق التواجد في تشكيلة الـ «كان» الى جانب حارس المرمى محمد أبوجبل، مؤكدا أن هناك عدة لاعبين في منتخب مصر يستطيعون اللعب في أي فريق بالعالم.



وتحدث نجم ارسنال الإنجليزي عن مستقبله مع «الجغانرز» مع انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي، وقال «أفضل البقاء مع ارسنال لأنني أشعر بقدرتي على المشاركة، لا أعاند نفسي، وقبل ذلك طلبت الرحيل حين شعرت بأن المدرب أوناي إيمري لن يمنحني الفرصة».



وأضاف «كنت من قبل خارج خطط المدرب ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال بعد انتهاء إعارتي إلى بشيكتاش التركي، لكن الأخير عرض خوضي فترة الإعداد مع ارسنال لحين حسم وجهتي القادمة».



وتابع «في فترة الإعداد أقنعت أرتيتا بمستواي، وقرر بقائي مع الفريق وشاركت معه في الموسم الماضي خلال 40 مباراة، وتراجع مشاركاتي الموسم الحالي يرجع فقط الى قلة المباريات التي نلعبها بعد الخروج المبكر من الكأس».



إلى ذلك، غادر القاهرة الى البرتغال فى اجازة قصيرة المدير الفني لمنتخب مصر كارلوس كيروش، على أن يعود قبل التجمع القادم لمنتخب مصر المقرر يوم 18 مارس القادم، استعدادا لمباراتي السنغال يومي 23 مارس المقبل في القاهرة، قبل أن يكون لقاء الإياب في داكار يوم 29 من الشهر نفسه، في التصفيات الأفريقية الأخيرة للتأهل لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.



من جانب آخر، وضمن الجولة الثامنة للدوري المصري لكرة القدم، تقام اليوم مباراتان، تجمع الأولى بين البنك الأهلي وسموحة، والثانية بين الإسماعيلي وفيوتشر.