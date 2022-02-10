أصدرت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة البترول الكويتية بالوكالة وفاء الزعابي، قرارا بتغييرات إدارية في مجموعة التدقيق الداخلي بمؤسسة البترول الكويتية، حيث سيتم تنفيذ القرار اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 1 مارس 2022، وذلك على النحو التالي:
٭ قصي فهد الصرعاوي (مدير التدقيق الداخلي - وحدة شركة البترول الكويتية العالمية).
٭ بدر فهد الصقر (مدير التدقيق الداخلي لتقنية المعلومات والدعم الفني).
٭ فايز راشد العازمي (رئيس المدققين الداخليين - وحدة شركة البترول الوطنية الكويتية).
٭ ذكريات عيسي حاسم (رئيس المدققين الداخليين - وحدة شركة نفط الكويت).
٭ محمد عثمان الحماد (رئيس المدققين الداخليين - وحدة شركة نفط الكويت).
٭ ترقية فاطمة هاشم العلي إلى وظيفة (رئيس المدققين الداخليين - وحدة شركة صناعة الكيماويات البترولية).
٭ ترقية أحمد فهد الفهد إلى وظيفة رئيس المدققين الداخليين - وحدة شركة ناقلات النفط الكويتية).
٭ ترقية وليد خالد الفريح إلى وظيفة (رئيس فريق الدعم الفني).