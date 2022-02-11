شنت خلايا من تنظيم «داعش» هجوما على نقاط عسكرية لـ«قوات سورية الديموقراطية» (قسد) بريف دير الزور الغربي. وقالت شبكة «الخابور» المحلية، إن خلايا من التنظيم استهدفت فجر امس نقطة عسكرية لـ «قسد» في قرية جزرة البوشمس بريف ديرالزور الغربي، ووصفت الشبكة عناصر النقطة بأنهم ينتمون إلى ميليشيا PKK/PYD. كما تعرضت نقطة عسكرية لـ «قسد» في حي غويران بمدينة الحسكة لهجوم من قبل مقاتلي التنظيم، انته بتفجير أحد المهاجمين لنفسه، بعد أن حاصرته قوات الأمن الداخلي (أسايش)، بحسب قناة «روناهي» المقربة من «الإدارة الذاتية». وقالت شبكة «فرات بوست» المحلية إن تنظيم «داعش» تبنى هجوما استهدف مقرا عسكريا تابعا لـ«قسد» في مدينة الشحيل شرقي دير الزور، مستخدما أسلحة كاتمة للصوت، ما أسفر عن مقتل خمسة من عناصر «قسد»، بعد أسرهم أثناء الهجوم.



وتصاعدت وتيرة عمليات التنظيم في سورية منذ مطلع العام الحالي، كان أشدها هجوم خلايا أمنية تابعة له على سجن «غويران» في الحسكة، والذي يحوي الآلاف من مقاتلي التنظيم في مناطق نفوذ «قسد»، إذ استمرت المعارك لنحو أسبوعين أسفرت عن مئات القتلى من الطرفين.