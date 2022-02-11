توفي ثلاثة أطفال ووالدتهم جراء انهيار منزلهم في أطراف مدينة إدلب شمال غربي سورية، امس الاول.



واستطاعت فرق «الدفاع المدني السوري» إنقاذ باقي أفراد العائلة، وهم ثلاثة أطفال ووالدهم، من المنزل المؤلف من طابقين على طريق إدلب-كورين.



واستمرت عملية الإنقاذ نحو أربع ساعات، حتى تمكنت من انتشال جميع العالقين تحت أنقاض المنزل. ولا توجد أسباب واضحة للانهيار، بحسب ما قاله مدير المكتب الإعلامي في المديرية الجنوبية لـ«الدفاع المدني»، محمد حمادة، مضيفا أن الأنباء المتداولة تقول إن البناء قديم، والمطر ساعد على الانهيار. وعملت فرق «الدفاع المدني» بشكل مستمر وروتيني على إزالة الأسقف والجدران المنهارة والمتصدعة أو الآيلة للسقوط.