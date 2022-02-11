قال مدير زكاة سلوى التابعة لجمعية النجاة الخيرية م.ثامر السحيب: تحرص زكاة سلوى على تنفيذ المشاريع الإنسانية المميزة والتي تظل راسخة في أذهان الشعوب، وتساهم بشكل فعال في إحداث تغير ملموس في واقع حياتهم، مثل بناء المستشفيات والمستوصفات والمدارس والفصول التعليمية وغيرها من المشاريع الإنسانية الأخرى التي تعزز من رسالة ونهج الكويت الإنساني، مؤكدا أن زكاة سلوى تضع ضمن أولوياتها الاهتمام بالتعليم والصحة ودعم المشاريع التنموية، وذلك وفقا لرغبات الداعمين.

وذكر السحيب أنه توجد العديد من المشاريع المتنوعة التي يجوز فيها إخراج الزكاة والصدقات منها «مساعدات الأسر الفقيرة وحلقات تحفيظ القرآن ورعاية الأيتام ومشاريع خيرية تنموية وسقيا الماء ومساعدة المرضى والأنشطة الدعوية والتعليمية ورعاية الأسر المتعففة والطلبة المتعثرين داخل الكويت»، وغيرها من المشاريع التي تخدم المسلمين وكل المستفيدين في شتى أنحاء العالم.