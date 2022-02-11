اجتمع نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري مع نائب المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جهاز التمثيل الخارجي للاتحاد الأوروبي كارل هالرجارد الذي يزور البلاد والوفد المرافق له في إطار استكمال جولة المشاورات السياسية التي عقدت في بروكسل مؤخرا بين السفير الظفيري والأمين العام لجهاز العمل الخارجي التابع للاتحاد الأوروبي انريكي مورا.



وتم خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقة بين الكويت والاتحاد الأوروبي إضافة إلى المواضيع الواردة في جدول أعمال الاجتماع الثالث لكبار المسؤولين في الجانبين.



حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير ناصر الهين.