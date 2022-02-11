القاهرة- خلود أبوالمجد

حصد فيلم «حظر تجول» للمخرج أمير رمسيس 12 جائزة في الدورة الـ47 من مهرجان جمعية الفيلم، للأفلام التي عرضت خلال عام 2020، فحصل الفيلم على نصيب الأسد في الجوائز بين الأفلام المصرية الـ 24 التي عرضت عام 2020 ما بين دور العرض والمنصات، حيث حصل على جائزة «أفضل أفيش» للمصمم يوسف عادل، و«الديكور» للمهندس عاصم علي، و«الموسيقى التصويرية» لتامر كروان، و«المونتاج» لهبة عثمان و«التصوير» لعمر أبو دومة، و«أحسن سيناريو» لأمير رمسيس، كما حصل أيضا على جائزة «أحسن إخراج»، وفاز كامل الباشا بجائزة «ممثل الدور الثاني»، و«ممثلة دور ثان» لأمينة خليل، بينما نالت إلهام شاهين جائزة «أحسن ممثلة»، وحصل المنتج صفي الدين محمود على جائزة «أفضل فيلم لعام 2020» وجائزة «افضل فيلم من تصويت الجمهور».

والمعروف ان الفيلم حصد العديد من الجوائز خلال منافساته في المهرجانات والمسابقات المحلية والدولية، حيث فاز بـ 4 جوائز في مسابقة الفيلم المصري من جمعية كتاب ونقاد السينما وهي جائزة «أفضل مخرج» و«أفضل سيناريو» لأمير رمسيس، جائزة «أفضل ممثلة» للنجمة إلهام شاهين، وجائزة «أفضل وجه صاعد» للنجم محمود الليثي، وأيضا 4 جوائز في مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ 69 وهي جائزة «أفضل مخرج»، جائزة «أفضل ممثلة»، جائزة «الأبداع الفني» للنجم القدير كامل الباشا، وجائزة «أفضل فيلم».

وكان الفيلم قد نافس في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 42، وحظي بعروض كاملة العدد، كما حازت بطلته إلهام شاهين جائزة «أحسن ممثلة» عن دورها فيه.

ويتتبع الفيلم قصة «فاتن» بعد عشرين عاما من خروجها من السجن، بسبب ارتكابها جريمة مروعة، وتعود الأحداث إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال في مصر، والذي أجبر «فاتن» على قضاء ليلتها عند «ليلى» والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثا عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

ويقوم ببطولة الفيلم النجوم: إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي، والنجم الفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة «أفضل ممثل» في الدورة الـ 74 من مهرجان ڤينيسا السينمائي الدولي عن فيلم «قضية رقم 23»، والفيلم تصوير عمر أبودومة، مدير فني عاصم علي، تصميم أزياء ناهد نصر الله، مونتاج هبة عثمان، موسيقى تصويرية تامر كروان، إنتاج مشترك بين شركات Red star Films، وS Productions وTeam One Productionsو The Cell Post-production، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.