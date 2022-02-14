القاهرة - سامي عبدالفتاح



تقاربت كثيرا المسافات بين الأهلي والجنوب أفريقي بيتسو موسيماني على تجديد عقد تدريبه للفريق، بعد أن حقق «المارد الأحمر» برونزية مونديال الأندية بالفوز على الهلال السعودي 4-0، حيث تواردت معلومات من إدارة الأهلي أن محمود الخطيب سيوقع قريبا عقد التجديد لموسيماني لمدة موسمين جديدين.



وعقب التتويج الثاني تواليا له مع الفريق ببرونزية مونديال الأندية، قال موسيماني: «قدمنا بطولة كبيرة على الرغم من الظروف الصعبة التي نمر بها والغيابات العديدة التي واجهناها، لكن الفريق تحلى بالروح القتالية لتحقيق هذا الإنجاز الجديد». وتابع: «كنا نتمنى التتويج بميدالية (أفضل)، لكن ما حققناه يزيد من ثقة اللاعبين مستقبلا».



هذا، وقد عادت أمس بعثة الأهلي من الإمارات، حيث من المقرر أن يدخل الفريق اعتبارا من اليوم في برنامج استعداد مكثف لمباراة الجولة الأولى في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقررة الجمعة المقبلة أمام الهلال السوداني في أم درمان ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا المريخ السوداني وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.



من جانبه، استهل الزمالك مسيرته في المجموعة الرابعة لدوري الأبطال، بخسارة نقطتين ثمينتين على ملعبه وبين جماهيره، بتعادله 2-2 مع ضيفه بيترو أتلتيكو الأنغولي الذي تقدم أولا بهدفين في الدقيقة (22) عن طريق جيلسون ثم بيدرو بينتو في الدقيقة (36)، قبل أن ينتزع «الفارس الأبيض» التعادل في الدقيقة (90+4) عن طريق محمود الونش ومن قبله سجل يوسف أوباما الهدف الأول في الدقيقة (57).



وحصد بذلك الفريقان النقطة الأولى لهما، في مجموعة تصدرها الوداد المغربي بفوزه الكبير على ساجرادا الأنغولي 3-0.



ومحليا، تدخل اليوم مسابقة الدوري المصري جولتها التاسعة، اذ تقام مباراتان، فيستضيف الاتحاد السكندري فريق ايسترن كومباني، فيما سيكون الطلائع ضيفا على مصر للمقاصة، بينما تأجلت مباراة الجونة والأهلي لارتباط الأخير بمهمته الأفريقية وعودته أمس من الإمارات.