الدوحة - فريد عبدالباقي



قرر نادي الريان إقالة مدربه الفرنسي لوران بلان، والاستعانة بالمدرب التشيلي لمنتخب قطر الأولمبي لكرة القدم نيكولاس كوردوفا، وذلك بسبب تدهور نتائج نادي الريان في بطولة الدوري القطري واحتلال المركز التاسع برصيد 17 نقطة، حيث لعب 16 مباراة، فاز في 4 مباريات، وتعادل في 5، فيما تلقى الخسارة في 7 مواجهات، ولديه مباراة مؤجلة مع السد من الجولة الـ 14 والتي ستقام 8 مارس المقبل.



وكان الريان تعادل إيجابيا 1-1 أمام السيلية في الجولة الـ 18 الماضية في الدوري القطري، وهو الأمر الذي دفع الجماهير «الريانية» لتدشين حملة على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبة بإنقاذ الريان وإقالة بلان عقب تدهور نتائج الفريق منذ توليه المهمة.



وكتب النادي في تغريده مختصرة: «الاستعانة بمدرب منتخبنا الأولمبي التشيلي نيكولاس كوردوفا لتدريب الريان بديلا للفرنسي لوران بلان حتى نهاية الموسم بسبب ارتباطه بالمنتخب القطري الأولمبي الذي يستعد لخوض نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما التي ستقام في أوزبكستان في يونيو المقبل»، وألحقها بتغريدة أخرى كتب فيها: «شكراً لوران بلان». من جهة أخرى، طالب المدرب المغربي لنادي قطر القطري يوسف سفري، بعودة مهاجم فريقه المخضرم سيباستيان سوريا (38 عاما)، إلى صفوف «العنابي» وذلك بعد تألق اللاعب مع نادي قطر خلال الفترة الماضية.