عبدالعزيز الفضلي



تواصل وزارة التربية استعداداتها للفصل الدراسي الثاني والذي سينطلق في السادس من مارس المقبل، حيث تسابق الزمن خاصة في عملية إعداد وتجهيز المدارس لاستقبال الطلبة.

وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» عن ان الوزارة ستقوم بتوزيع 250 عاملا وعاملة للتنظيف على المناطق التعليمية والتي بدورها ستقوم بتوزيع عدد منهم على المدارس، مشيرة الى انه سيتم توزيع 50 عاملا وعاملة على كل منطقة باستثناء منطقة الفروانية التعليمية.

وأوضحت المصادر ان عددا من هذه العمالة كانت «التربية» قد قامت بندبها من منطقة الفروانية التعليمية لسد النقص في مبنى ديوان العام الوزارة، إضافة الى ما تم التعاقد معه محليا وتسلم مباشرة العمل، مشيرة إلى انها تعمل جاهدة على دخول الفصل الدراسي الثاني دون معوقات.