في مبادرة متفردة، شكل القائم بأعمال عميد كلية التربية في جامعة الكويت د.فايز الظفيري فريقا خاصا لتقييم مباني كلية التربية للوقوف على مدى توافقها مع التصاميم العالمية المعتمدة لذوي الاحتياجات الخاصة، تضم عددا من المختصين والمهتمين بمجال التربية الخاصة، برئاسة د.العنود الرشيدي القائم بأعمال مساعد عميد كلية التربية للتخطيط والاستشارات والتدريب، وعضوية د.أمل الأنصاري، د.بدور العازمي، د.هدى المؤمن، وذلك لخلق بيئة أكاديمية جاذبة تحقق كافة الاحتياجات الطلابية.



وقد عقد الفريق عدة اجتماعات، وقام بإعداد جولات تفقدية لمباني ومرافق كلية التربية، وتحديد الاحتياجات اللازمة والوقوف على مدى مطابقتها لمعايير سلامة ارتياد ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لإعداد التقرير النهائي بالتوصيات والمقترحات ورفعه للقائم بأعمال عميد كلية التربية لإجراء اللازم بهذا الشأن.