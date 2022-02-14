وافدو الخارج ملزمون بالعودة قبل مضي 6 أشهر على مغادرتهم إذا تم العمل بالإجراءات الجديدة

توقيت إذن الغياب سيكون مناسباً للطلاب الدارسين بالخارج بحيث يمكنهم العودة



أمير زكي



رجح مصدر أمني بوزارة الداخلية، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، ان تلغي الإدارة العامة لشؤون الإقامة استثناء إذن الغياب وتوقف تجديد إقامات وافدين موجودين خارج البلاد.



وأفاد المصدر بأن الوزارة ستمنح مهلة مناسبة تمتد لأشهر قبل تطبيق الإجراءات الجديدة، على ان يصدر بيان رسمي بهذا الخصوص يحدد توقيت انتهاء وقت إذن الغياب وتجديد الإقامات لوافدين خلال وجودهم خارج البلاد.



وأضاف المصدر انه بموجب هذه الإجراءات المتوقع الإعلان عنها قريبا سيكون لزاما على الوافدين الذين مضى على وجودهم خارج البلاد 6 أشهر فما فوق العودة وإلا فستلغى إقاماتهم على الحاسوب بشكل تلقائي، كما لن يسمح بتجديد الإقامات لمن هم بالخارج وبذلك تعود إجراءات تجديد الإقامات وحتمية عدم البقاء خارج البلاد لـ 6 أشهر، كما كانت قبل جائحة كورونا، مع الأخذ في الاعتبار أصحاب الأعذار الطبية والدراسية.



وذكر المصدر أن توقيت إلغاء إذن الغياب سيكون مناسبا، خاصة للطلاب الوافدين والمرتبطين بدراستهم، لوجود عطلة نهاية العام خلال المهلة، إذ يتوقع ان تمنحهم الوزارة مهلة بنهاية شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، مؤكدا ان هذا الإجراء وغيره من الإجراءات المتوقعة مرهون بتحسن الوضع الوبائي محليا وعالميا مع احتمالية وقف هذا الاجراء او اجراءات اخرى حال ظهور أي متحورات جديدة للفيروس.

وجدد المصدر التأكيد على ان هذا الإجراء وغيره من القرارات المتوقعة مرتبط بما يأتي لوزارة الداخلية من مؤشرات صحية وتأكيد وزارة الصحة على إمكانية الانفتاح بشكل كامل، وان هذا الانفتاح لن يؤثر سلبا على الأوضاع الصحية داخل البلاد.



يشار الى ان وزارة الداخلية اعلنت في ديسمبر الماضي عن استئناف الإلغاء التلقائي لإقامات «العمالة المنزلية» مادة 20 والتي مضى على وجودها خارج البلاد مدة 6 أشهر فأكثر، بحيث تحتسب مدة وجودهم خارج البلاد اعتبارا من تاريخ 1/12/2021 ومن ثم يتم إلغاء إقاماتهم تلقائيا بعد مرور ستة أشهر.



وكانت وزارة الداخلية ونظرا لوقف حركة الطيران وتفشي الوباء في العالم وتداعيات كورونا وتسهيلا على المواطنين والوافدين ألغت على مدار نحو عامين «إذن الغياب»، أي حتمية دخول الوافدين البلاد في فترة لا تتجاوز الـ6 أشهر، وسمحت بتجديد الاقامات لمن هم خارج البلاد لجميع مواد الإقامة من خلال «الاونلاين».