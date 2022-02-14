أسامة دياب



انطلاقا من أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين هنأت رابطة الصداقة الكويتية - الإيرانية الشعب الإيراني الشقيق بمناسبة مرور 43 عاما على انتصار الثورة الإسلامية، متمنية بهذه المناسبة لإيران حكومة وشعبا الاستمرار في النجاح والتقدم.

وأشاد رئيس الرابطة محمد السنعوسي وأعضاء الرابطة بالعلاقات المتميزة بين الكويت والجمهورية الإسلامية الإيرانية، معربين عن أملهم في أن تستمر مثل تلك العلاقة التاريخية بما يحقق طموحات الشعبين الصديقين.



وأشار رئيس وأعضاء الرابطة إلى الدور الذي لعبته مع شقيقتها لجنة الصداقة الإيرانية - الكويتية في المساهمة في ترسيخ مثل تلك العلاقة المميزة القائمة على أسس متينة وقوية، مؤكدين العزم على توثيق تلك العلاقة بين البلدين الجارين من أجل المضي قدما في إرساء الأمن والاستقرار في الإقليم.