بيروت ـ عمر حبنجر



يوم غد لناظره قريب، هل يعود وزراء ثنائي أمل وحزب الله إلى مقاطعة جلسات مجلس الوزراء؟ أم ينجح رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في تدوير زوايا موقفهما الحاد، من عملية إقرار الموازنة العامة وتعيينات المجلس الأعلى للدفاع، بعد عودته من الأردن ولقائه الخليلين، علي حسن خليل (حركة أمل) وحسين خليل (حزب الله)؟ هذا الثنائي لم يكن مقنعا في معارضته لموازنة أعدها الوزير يوسف الخليل الذي هو من صنع «عين التينة»، ولا التعيينات الحاصلة تستأهل كل هذا الغضب، وقد يكون الاعتراض على الطريقة التي أقرت فيها الموازنة والتعيينات والتي اعتمدها رئيس الجمهورية ميشال عون الذي بدا كأنه يخوض اختبار عرض عضلات أمام هيئة تحكيم فاحصة!



في هذه الأثناء، مازالت تفاعلات تصريحات الرئيس عون لصحيفة «الأخبار»، حول تأجيل الانتخابات بداعي غياب المال، وحول اعتماد الخط البحري 23 في ترسيم الحدود البحرية مع الكيان الإسرائيلي لانعدام البراهين على صحة الخط 29، مستمرة.



وردا على هذه النقطة، خرج رئيس الوفد العسكري التقني المفاوض العميد الطيار بسام ياسين ببيان موثق بالتواريخ والأدلة يشير فيه إلى ان رئيس الجمهورية تسلم تقريرا تم إعداده بدقة، وجرى توقيعه من قبل أعضاء الوفد المفاوض، يتضمن مراحل المفاوضات منذ انطلاقتها حتى تاريخه، ضمن استراتيجية متكاملة للمرحلة المقبلة، بما يضمن مصلحة لبنان العليا بالمحافظة على حقوقه في ثرواته بالمنطقة الاقتصادية الخالصة، وقد تم الإعلان من قبل رئاسة الجمهورية ببيان عن تسلمه هذا التقرير، كما تسلم تقريرا آخر يبين أحقية وقانونية الخط 29 على ضوء صدور قرار محكمة العدل الدولية بشأن النزاع الحدودي البحري بين كينيا والصومال، والذي يدعم ويؤكد الحجج القانونية لتبني الخط 29.



ورأت قناة «الجديد» ان شهادة العميد ياسين تعطي دليلا إضافيا على «صفقة ثلاثية» أبرمها الرئيس عون والرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي مع الموفد الأميركي آموس هوكشتاين، لكن سرهم ظل في بئر نفطية لم يكشف بعد.



أما عن الانتخابات النيابية فقد أصدر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بيانا قال فيه: منعا لأي التباس، العماد ميشال عون متمسك بإجراء الانتخابات في 15 مايو، مثنيا على أهمية تذليل الصعوبات المالية. لكن العقبات المالية ليست العقبة الوحيدة، فالرئيس عون أشار إلى ان هناك من سيضع اقتراح قانون لإلغاء اقتراع المغتربين اللبنانيين لـ 128 نائبا، مضيفا ان هذا الإجراء جزء من الخلاف الذي نبهت إليه منذ البداية.



وعلى صعيد الحراك الانتخابي في بيروت، العين على اتصالات ومشاورات د.نواف سلام والتي أثارت مخاوف بعض الجهات الممانعة القلقة من قدرته على احتواء الشارع البيروتي، من خلال التحالفات المهيأة للالتفاف حوله، خصوصا إن تسنى له التحالف مع نائب بيروت فؤاد مخزومي والجماعات الإسلامية، فضلا عن جماعات الحراك المدني.



ويبدو ان هذه الجهات باشرت التحرك ضد سلام، حتى قبل ان يعلن ترشيحه، بداعي انها ترى فيه وجها من وجوه الحضور الأميركي في بيروت، علما ان سلام يحظى بدعم غير مباشر من رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري، الذي وصل إلى بيروت في الثالثة من فجر أمس ليشارك بذكرى اغتيال والده الشهيد رفيق الحريري اليوم، ويلقي كلمة وجدانية بعيدة عن السياسة بالمناسبة.



وفي الدائرة الأولى من بيروت، تشير معلومات إلى تفاوض النائب نديم الجميل مع القوات اللبنانية بقصد التحالف، ما يسبب الإحراج لحزب الكتائب الذي ينتمي إليه. وفي الشمال، أعلن المرشح مجد بطرس حرب، المدعوم من حزب الكتائب ومن حركة الاستقلال برئاسة ميشال معوض، ان ترشيحه للمقعد الماروني في دائرة البترون مبني على مشروع واضح هو استعادة الوطن واسترجاع الدولة.



وقال: من الناقورة إلى عكار ومن بيروت إلى بعلبك عيونهم علينا، وسنرد للبترون سيادته ونرد لبنان.



حرب اعتبر ان كل صوت بتروني يجب ان يكون لمن قراره في البترون وليس في «حارة حريك»، غامزا من قناة منافسه المفترض جبران باسيل. وأضاف: نحن جاهزون لتحرير الجمهورية المخطوفة ليرجع القرار للناس وليس للسلاح، والذي يريد ان يحكم يأخذ رضا الشعب وليس رضا السيد.