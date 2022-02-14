نصحت وزارة الخارجية اللبنانية مواطنيها المتواجدين في أوكرانيا بالمغادرة الطوعية السريعة لحين زوال التوتر وعودة الأمور إلى طبيعتها، والطلاب اللبنانيين المسجلين في الجامعات الأوكرانية بأن يتواصلوا وينسقوا مسبقا مع إدارة جامعاتهم، للحفاظ على حقوقهم وضمان واجباتهم الأكاديمية.



وأكدت الخارجية اللبنانية - في بيان لها أن السفارة اللبنانية في كييف ستقوم أيضا بالتواصل مع الجامعات الأوكرانية لتقديم التسهيلات الممكنة، داعية اللبنانيين الذين ينوون السفر إلى أوكرانيا لتأجيل سفرهم في هذا الوقت لحين استتباب الأوضاع.