حملة الدوحة كشفت عن وجود مخالفات بناء واستغلالها مطابخ مركزية تفتقر إلى النظافة واشتراطات الصحة العامة إلى جانب استغلال العقار لغير الغرض المرخص لأجله بوجود بقالة

الشمري: ندعو ملاك العقارات إلى متابعة شؤون عقاراتهم لقيام بعض المستثمرين بالعبث بالشبكة الكهربائية والتسبب في أخطار على القاطنين والشبكة معاً

أكد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد أن محافظة العاصمة بالتعاون مع الجهات المعنية تواصل حملاتها على مختلف مناطق العاصمة للقضاء على كافة المخالفات فيها، لافتا الى أننا نبذل جميع إمكاناتنا وجهودنا للقضاء على هذه الآفات المزمنة التي تعرقل مسيرة الإصلاح والتجميل.



جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي قام بها الخالد الى منطقة الدوحة ورافقه بها رئيس فريق طوارئ بلدية العاصمة زيد العنزي ونائب رئيس فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.أحمد الشمري، ومراقب طوارئ كهرباء محافظة العاصمة والفروانية بالإنابة خالد مؤنس العنزي، وعدد من مسؤولي ديوان عام المحافظة.



وقال الخالد على هامش الجولة إنه تم فصل التيار الكهربائي من قبل الجهات المعنية عن 3 عقارات مخالفة، والحملة استهدفت العقارات التي تتكدس بها العمالة والعزاب في منطقة الدوحة والتي تنتهك فيها قوانين وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة من خلال التمديدات الكهربائية العشوائية التي تشكل خطورة على المحولات، والخدمات، وقاطني المنازل أيضا، مشيرا إلى أن هذه الجولة كشفت عن وجود مخالفات بناء واستغلال العقارات مطابخ مركزية تفتقر إلى النظافة واشتراطات الصحة العامة إلى جانب استغلال العقار لغير الغرض المرخص لأجله بوجود بقالة.



وأضاف الخالد أننا في محافظة العاصمة وبالتعاون مع الجهات المعنية مستمرون في الحملات التي بدأناها على كل مناطق المحافظة في سبيل الوصول إلى تحقيق رؤيتنا في التطوير والتحديث داخل محافظة العاصمة، إلى جانب العمل على التخلص من جميع المخالفات في مختلف المناطق التي تأتي بالضرر على الجميع، داعيا ملاك العقارات والمستثمرين الى ضرورة متابعة عقاراتهم وإزالة مخالفات البناء والتمديدات الكهربائية والصرف الصحي العشوائي عن تلك العقارات.



من جهته، أكد نائب رئيس الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م. أحمد الشمري أن فريق الضبطية القضائية بالتعاون مع محافظة العاصمة شن حملة على العقارات المخالفة استنادا إلى القانون 48/ 2005 والقرار الوزاري 121 لسنة 2017، داعيا ملاك العقارات إلى متابعة شؤون عقاراتهم لقيام بعض المستثمرين بالعبث بالشبكة الكهربائية والتسبب في أخطار على القاطنين والشبكة معا.



وختم الخالد زيارته بتوجيه الشكر إلى نائب رئيس الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م. أحمد الشمري والى كافة أعضاء فريقه، كما توجه بالشكر الى رئيس فريق طوارئ بلدية العاصمة زيد العنزي وفريقه، ومراقب طوارئ كهرباء محافظة العاصمة والفروانية بالإنابة خالد مؤنس العنزي على تعاونهم الدائم لخدمة الوطن وأبنائه.