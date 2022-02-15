استكمالا لتفعيل قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر في اجتماع المجلس في دورته السابعة والثلاثين في 2016، والقاضي بالموافقة على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس، وفق خطة العمل والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس، قامت شركة شبكة المعلومات الائتمانية (ساي نت) بتوقيع اتفاقية ثنائية لتبادل البيانات والمعلومات الائتمانية مع مركز البحرين للمعلومات الائتمانية (بنفت)، حيث مثل «ساي نت» رئيسها التنفيذي فهد المنيس بينما يمثل «بنفت» رئيسها التنفيذي عبد الواحد الجناحي.



وقال المنيس: إنه لمن دواعي سرورنا توقيع هذا النوع من الاتفاقيات والتي تعتبر أحد العناصر الداعية إلى تقارب أوثق وروابط أقوى بين دول مجلس التعاون الخليجي، وسعيا إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي تحقق الوصول إلى السوق المشتركة والاتحاد الاقتصادي بين دول المجلس وفقا لتوجيهات أصحاب السمو والجلالة قادة المجلس، وبدعم من بنك الكويت المركزي، حيث تعتبر المعلومات الائتمانية في الوقت الحالي من اهم عناصر تطوير النظم المالية والاقتصادية تساعد في زيادة كفاءة عمليات التمويل في الاقتصاد بصورة عامة، وكفاءة وسلامة النظام المالي والاقتصادي بصورة خاصة، مشيرا إلى أن المعلومات الائتمانية ستساهم بشكل كبير في الحد من المخاطر نتيجة التعثر المالي والذي ينعكس إيجابا في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني، وخلق المناخ الملائم للقطاع المالي لأداء دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني من خلال التفاعل المستمر بينه وبين جميع القطاعات المصرفية والمالية والتجارية وكل الأنشطة الاقتصادية الأخرى المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 9 لسنة 2019 بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية.