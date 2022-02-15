ينظم النادي الكويتي للكارتينغ يومي 26 و27 فبراير، بطولة «العيد الوطني»، وذلك على حلبة «سرب» في الشويخ برعاية وحضور وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب م.علي الموسى.



وحدد النادي 26 الجاري للمتسابقين من أعمار فوق 16 سنة للشباب والفتيات، فيما سيكون يوم 27 للمتسابقين الناشئين من أعمار 8-12 عاما على أن يكون الحفل الختامي في السادسة مساء.



وخصص النادي عددا من الجوائز القيمة للمتسابقين بواقع 300 دينار للفائز الأول و200 دينار للثاني و150 دينارا للثالث، إضافة إلى جوائز من القطاع الخاص للفائزين والجمهور، مع إقامة الفعاليات الاحتفالية بمناسبة الأعياد الوطنية للكويت في اليوم الختامي للبطولة.



من جانبه، تقدم رئيس النادي الكويتي للكارتينغ د.حامد بوشهري بالشكر إلى الوزير الموسى على رعايته للبطولة واهتمامه الكبير بهذه اللعبة بشكل خاص والرياضة الكويتية بشكل عام، ودعمه المستمر للشباب الرياضي، ما يذلل جميع العقبات التي تواجه الرياضة محليا وخارجيا.



وبين أن النادي قام بدعوة رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر والمدير العام للهيئة العامة للرياضة حمود فليطح ونوابه ومستشار وزير الدولة لشؤون الرياضة محمود أبل لحضور الحدث، متمنيا أن تشهد المنافسات ندية بين المتسابقين سواء من فئة الشباب أو الفتيات.