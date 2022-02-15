أعربت رئيس الجمعية الكويتية لحماية البيئة د.وجدان العقاب عن «امتنان وتقدير مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية والفرق واللجان التخصصية بالجمعية للاستجابة السريعة لوزير الإعلام والثقافة د.حمد روح الدين لعرض الحلقة النموذجية من موسمها الثامن لتوثيق الحياة الفطرية في الكويت، ما يعكس اهتمام جهاز الدولة الإعلامي بدعمها والمساهمة في نشرها».



وقالت د.العقاب إنها اجتمعت مع د.حمد روح الدين بمكتبه في وزارة الإعلام لعرض الحلقة النموذجية من برنامج «كل يوم نبتة 2» والذي أبدى إعجابه بما شاهده من محتوى علمي تقف خلفه مجهودات فريق عمل من الكوادر المتطوعة بالجمعية وخبراء معنيين بالنباتات الفطرية في الكويت، مثنيا على فكرة البرنامج، آملا أن يكون إضافة لمكتبة الإعلام البيئي المرئي في الكويت والمنطقة، مشيدة بتوجيه الوزير بإدراج برنامج «كل يوم نبتة 2» ضمن الدورة البرامجية لشهر رمضان المقبل. وبينت أن الحلقة النموذجية التي عرضتها على الوزير، وهي حلقة نبات العاذر، تعكس مدى حرص الجمعية على إظهار عناصر ومكونات الحياة الفطرية النباتية في البلاد، فضلا عن إبراز الأدوار البيئية للعديد من الجهات الحكومية والهيئات والقطاع الخاص من شركائها في حماية البيئة.



وخلال اللقاء، أهدت رئيس جمعية البيئة الى وزير الإعلام د.حمد روح الدين درعا تفاعلية لسلسلة البرامج الوثائقية لتوثيق الحياة الفطرية في الكويت، متضمنة الرمز الإلكتروني (QR) لمشاهدة برامج السلسلة الثمانية لتدشين انطلاق الموسم الثامن من السلسلة تحت مسمى (كل يوم نبتة - الجزء الثاني). وتابعت العقاب «انه وفي مبادرة تكريم وامتنان الجمعية لجهود الوزير الطيبة في الدعم الإعلامي الكبير الذي يبديه تجاه الجمعية فقد أهدته العضوية الفخرية للجمعية لترجمة التقدير الذي تحمله جمعية البيئة لقيادات ومسؤولي وزارة الإعلام المشمولة بالتعاون مع الجمعية»، مضيفة «اعتاد الجمهور الكويتي على متابعة هذه السلسلة خلال شهر رمضان لما في ذلك من إنجاح لعملية التوعية البيئية المنشودة. وتتقدم الجمعية بجزيل الشكر الى وزارة الإعلام على حرصها على استمرار عرض مثل هذه الأعمال الوثائقية الثقافية على شاشات تلفزيون الكويت، بالإضافة الى حرص الوزارة على ترجمتها الى اللغة الانجليزية لتعم الفائدة لشرائح مختلفة».