أعرب النائب فارس العتيبي، عن استيائه من غياب الحكومة عن جلسة اليوم الخاصة، معتبرا أن عدم حضور الحكومة " لضعف حججها القانونية وعدم رغبتها في التعاون مع النواب في القضايا المهمة".

وقال العتيبي في تصريح بالمركز الإعلامي "تقدمت وعدد من النواب بطلب عقد جلسة خاصة بإلغاء المادة 2 من القانون 27 لسنة 2016 فيما يتعلق بحرمان المسيء، والذي تعسفت الحكومة في تطبيقه بهدف إقصاء المعارضة السياسية وتم استخدامه بأثر رجعي عكس ما قصده المشرع ، وتم استخدامه أداة للانتقام والعزل السياسي" .



وأكد أن " تعديل قانون المسيء لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية المصانة بحكم الدستور في مادته الثانية التي نصت على أن دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع ، وأن العقوبات الموجودة في قانون الجزاء كافية" .



وأوضح العتيبي أن "قانون المسيء تضمن عقوبة مطلقة أبدية وهي الحرمان مدى الحياة من المشاركة السياسية ولم يراع قواعد رد الاعتبار في قانون الجزاء في مواده من 244 إلى 250 ".



وقال "أحمل الحكومة وجميع النواب مسؤولياتهم السياسية ، وسيكون لنا لقاء مع الحكومة على هذا القانون وعليها مد يد التعاون وتحمل مسؤوليتها كاملة".