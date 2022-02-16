5 حفلات غنائية تنطلق 25 حتى 28 الجاري وتذاكرها تبدأ من 20 إلى 150 ديناراً والفريق المنظم لها طاقات شبابية كويتية

مفرح الشمري



نفت شركتا سكاي ايفينت ونيو تايم للانتاج الفني المنظمتان لمهرجان الكويت الاول الذي ينطلق في 25 حتى 28 الجاري في مدينة الكويت لرياضة المحركات بمنطقة عريفجان ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية الالكترونية ورسائل «الواتساب» بأن قيمة تذكرة حفلة المطرب الإماراتي القدير حسين الجسمي 750 دينارا، حيث استغربت الشركتان ترويج مثل هذه الأخبار الكاذبة طوال الأيام الماضية بشكل لا يوصف، مطالبتين الجميع بتحري المصداقية في نقل الأخبار.



وذكرت الشركتان في بيان صحافي ان من قام بنشر مثل هذه الأخبار الكاذبة وترويجها ستتم ملاحقتهم قانونيا، حيث يقوم حاليا فريق من الشركتين برصد ما نشر في العديد من المواقع بمختلف وسائلها.



وأشارت الشركتان الى ان تذاكر الحفلات الغنائية في مهرجان الكويت الأول تبدأ من 20 الى 150 دينارا وعددها 5 حفلات تقام من 25 حتى 28 الجاري في مسرح مخصص بنته الشركتان وجهزته بأفضل الامكانات والتقنيات، وذلك احتفالا بأعياد الكويت الوطنية، وان الحضور الجماهيري سيتم وفق الاشتراطات الصحية التي أقرتها الجهات المعنية للحد من انتشار جائحة «كورونا».



وأوضحت الشركتان في بيانهما ان فريق التنظيم لهذه الحفلات متخصص بإقامة الاحتفالات بشكل احترافي وبطاقات وسواعد كويتية من الألف الى الياء لديها إلمام كبير بتنظيم الحفلات على مستوى عالمي.



وتمنت الشركتان الدعم من وزارة الإعلام ماديا ومعنويا وفنيا لإنجاح هذا المهرجان الذي يمثل الفن الكويتي الأصيل، خصوصا ان من يقوم به طاقات شبابية من أبناء الكويت حرصوا على أن يشاركوا في فرحة بلادهم من خلال هذا المهرجان الذي يتضمن أنشطة وفعاليات طوال أيام المهرجان صباحا ومساء.

5 حفلات غنائية

يذكر ان الحفلات الغنائية الخمس التي يقيمها مهرجان الكويت الاول موزعة على النحو التالي:



25 فبرايرحسين الجسمي - ابراهيم دشتي -



بدر الشعيبي26 فبرايررحمة رياض - عبدالعزيز الويس - حنين27 فبرايرشمة حمدان - خالد فؤاد28 فبرايرمحمد حماقي