أحمد الفضلي



يخضع الفنان جاسم عباس للعلاج في المستشفى الأميري الذي يشهد اقامته منذ عدة ايام بعد تعرضه لهبوط بالسكر نتج عنه عدة مضاعفات ادخل على اثرها الى العناية المركزة تحت اشراف فريق طبي.



من جانبه، ذكر محمد نجل الفنان جاسم عباس انه وبقية افراد اسرته واصدقاء والده ينتظرون معجزة من الباري عز وجل لإنقاذ والده بعد تدهور حالته الصحية حيث يخضع حاليا لجلسات علاج كلي بعد تعرضه لجرثومة في الدم بحسب ما تم إبلاغه من قبل الجهاز الطبي المشرف على علاج والده.



وأفاد محمد من خلال حديثه لـ«الأنباء» بأن الوضع الصحي لوالده يتطلب السفر للعلاج في الخارج وهو الأمر الذي يصعب تنفيذه حاليا بسبب حاجة الوالد لطائرة إخلاء طبي تسمح له بالسفر ومواصلة العلاج.



وتمنى محمد من جمهور والده وأهل الكويت والخليج وجميع من يسمع صوته الدعاء له لتجاوز هذه الوعكة الصحية والتعافي منها والعودة من جديد للمنزل وهذا يتطلب الدعاء من الجميع.