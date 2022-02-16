أكد رئيس مجلس إدارة نادي المصارف يوسف الرويح أهمية الدور الإيجابي للنادي في تقديم أفضل ما يمكن للعاملين في مصارف الكويت وأسرهم، وكذلك في المساهمة بكل ما يمكن أن يفيد المجتمع في الكويت من أنشطة مختلفة وأعمال تطوعية ومبادرات متنوعة، وذلك تجسيدا للقيام بمسؤولياته الاجتماعية تجاههم.



وأشار الرويح في تصريح صحافي إلى أن النادي قام بتكريم رؤساء مجالس إدارات البنوك الكويتية انطلاقا من مبدأ الشراكة والتعاون المستمر معهم في جميع المجالات، حيث يتم التنسيق مع إدارات البنوك في العديد من الأنشطة والبرامج التي ينظمها النادي كون موظفي المصارف وعائلاتهم يشكلون النواة الأساسية للنادي، سواء كانت تلك الأنشطة ترفيهية أو رياضية أو اجتماعية، وكذلك المبادرات التي يطلقها النادي والتي عادة ما يقوم بها متطوعوه من موظفي وموظفات البنوك الكويتية الذين لا يدخرون جهدا في سبيل إنجاح تلك المبادرات مضحين بأوقاتهم، وهذا ما شهدناه في الكثير من الفعاليات التي كان فيها موظفو المصارف مثالا في العطاء والتفاني، خصوصا خلال جائحة «كورونا» التي كشفت للجميع حرص أبناء الكويت بمختلف تخصصاتهم ومواقعهم على البذل والعطاء والوقوف صفا واحدا في سبيل مواجهة الوباء من جهة وكذلك تقديم المساعدة للمحتاجين والوقوف معهم في تخفيف ظروفهم الصعبة.



وأوضح الرويح أن هناك الكثير من الأنشطة التي يتم الإعداد لها في الفترة المقبلة والتي ستدخل الفرح والبهجة على قلوب موظفي المصارف وأفراد عائلاتهم، مبينا أن الدوري الرياضي الذي أقيم مؤخرا وفاز فيه فريق بيت التمويل قد لاقى نجاحا كبيرا وإقبالا مميزا حيث كان تنظيمه بشكل رائع مع الالتزام التام بالاشتراطات الصحية حرصا على سلامة الجميع، خصوصا ان جميع العاملين والعاملات في مصارف الكويت قد تم تطعيمهم بالكامل، وهذا دليل على حرصهم وحرص إدارات البنوك الكويتية على التعاون مع السلطات الصحية بما يضمن تحقيق السلامة للموظفين ولرواد البنوك من مواطنين ومقيمين.