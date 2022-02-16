الكويت حريصة على تقديم كل ما تحتاجه دولنا الإسلامية من مبادرات في مجال الأوقاف



أسامة أبوالسعود



قال رئيس وفد الكويت ووكيل وزارة الأوقاف م.فريد عمادي إن المشاركين في مؤتمر الدورة الثالثة عشرة للمجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي اختتموا أعمالهم بصدور بيان ختامي تضمن أوراق العمل والمبادرات التي تقدمت بها الكويت.



وأضاف عمادي، في تصريح صحافي عقب انتهاء أعمال المؤتمر الذي عقد في مصر من خلال تقنية الاتصال المرئي، إن المجلس اطلع على الرؤى المقدمة من أعضاء المجلس حول مواجهة مستجدات التطرف والغلو والإرهاب والمقدمة من الكويت والمملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية والتي قرر الموافقة عليها بعد دمجها لعرضها على المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي بهدف إقرارها وتعميمها.



وتابع عمادي: كما وافق المجلس على أوراق العمل المقدمة من وزارات الأوقاف في الكويت والسعودية والأردن، والتي تضمنت العديد من تجاربهم في مجال المواصفات المعمارية والفنية في بناء المساجد وأعمال الصيانة وتبادل الخبرات والأنظمة في مجال تعيين الأئمة والخطباء والمؤذنين والدعاة وبيان بالبرامج المنوطة بهم والمسؤوليات الموكلة إليهم لعرضها على المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي بهدف إقرارها وتعميمها.



وبين أن المجلس اطلع على الورقتين المقدمتين من وزارة الأوقاف الكويتية ومن الهيئة العامة للأوقاف بالمملكة العربية السعودية واللتين كانتا بعنوان دور الأوقاف في زيادة الناتج المحلي الإجمالي في الدول الإسلامية واللتان وافق المجلس عليهما تمهيدا لعرضهما على المؤتمر العام التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية لإقرارهما وتعميمهما.



واعتبر أن الجهود التي تبذلها الكويت ممثلة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية باتت تأتي ثمارها بفضل من الله أولا ثم بحرص القائمين على إعداد أوراق العمل في وزارة الأوقاف بتقديم كل ما تحتاجه دولنا الإسلامية في ظل متغيرات الأحداث من حولنا خاصة أن الكويت حظيت باعتماد أوراقها المقدمة والموافقة عليها لملاءمتها لمتطلبات المرحلة وحاجة الأمة لما جاء بها من أفكار بناءة.



وقال عمادي وكما اختار المشاركون «دور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في تعزيز مبادئ الوسطية وترسيخ قيم الاعتدال» عنوانا وشعارا للمؤتمر العام التاسع، مع إبلاغ الدول الأعضاء في المجلس بالموعد المحدد قبل عقده بوقت كاف.



وفي هذا الصدد، ستقوم الوزارة بإعداد ورقة توضح دور وزارة الأوقاف بالكويت في تعزيز مبادئ الوسطية وترسيخ قيم الاعتدال.