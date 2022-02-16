الغانم يرفع الجلسة الخاصة لعدم اكتمال النصاب وعدم حضور الحكومة

فارس العتيبي: غياب الحكومة عن الجلسة دليل على ضعف حججها وعدم رغبتها في التعاون

حمدان العازمي: تعديلات «حرمان المسيء» مستحقة.. وسنعيد تقديم طلب عقد الجلسة الخاصة لمناقشتها

سامح عبدالحفيظ

حتى وقت متأخر من ليل أمس، عزز ثبات الأرقام من فرص تجاوز وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد الناصر معضلة «طرح الثقة» على خلفية الاستجواب الذي قدم له من قبل النائب شعيب المويزري. مصادر مطلعة أكدت لـ «الأنباء» ان الوزير د.الناصر سيدخل الجلسة الخاصة التي ستعقد صباح اليوم والتي سيتم خلالها مناقشة الطلب والتصويت عليه. ورغم المناورة النيابية التي لم تباركها الحكومة وتمثلت في عدم الحضور إلى الجلسة الخاصة أمس والتي طلب عقدها 10 نواب لمناقشة وإقرار تعديل قانون الانتخاب أو ما يسمى بـ «قانون المسيء»، بالإضافة إلى عدم توافر النصاب، يبقى الجانب الإيجابي مرجحا لكفة وزير الخارجية الذي من المنتظر ان يصوت معه 23 نائبا مقابل 21 مؤيدين لطرح الثقة. هذا، ورفع رئيس المجلس مرزوق الغانم الجلسة أمس لعدم حضور الحكومة وعدم توافر النصاب. وقد قاطعت الحكومة الجلسة بسبب انتفاء التنسيق المسبق، بالإضافة إلى تحفظها على تعديل القانون من الأساس. في هذا الإطار، قال النائب حمدان العازمي إن تعديلات ما يتعلق بحرمان المسيء مستحقة، كاشفا عن أنه «سيعيد تقديم طلب عقد الجلسة الخاصة لنفس الموضوع، إلى أن تتم مناقشته أو أن ترحل الحكومة».

من جانبه، أعرب النائب فارس العتيبي عن استيائه من غياب الحكومة عن جلسة أمس الخاصة، معتبرا أن عدم حضورها لضعف حججها القانونية وعدم رغبتها في التعاون مع النواب في القضايا المهمة.

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رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة التي كان مقررا عقدها صباح أمس لمناقشة تعديل قانون الانتخاب «قانون المسيء» وذلك لعدم اكتمال النصاب وعدم حضور الحكومة.

وفي هذا الاطار قال النائب حمدان العازمي إن تعديلات ما يتعلق بحرمان المسيء مستحقة، كاشفا عن أنه «سيعيد تقديم طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة ما يتعلق بحرمان المسيء، إلى أن تتم مناقشته أو أن ترحل الحكومة».



واعتبر العازمي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن «عدم حضور الحكومة الجلسة الخاصة دليل استمرار نهج حكومي واضح ولم يتغير»، مضيفا «المسألة أصبحت مزاجية بأن تحضر الجلسات الخاصة التي تريدها ولا تحضر أخرى».



وطالب بردة فعل نيابية تجاه هذا النهج، مبينا أن «تعديل قانون المسيء كان جزءا من الحملات الانتخابية لكثير من النواب».



واعتبر العازمي أن «ما يتردد عن حل مجلس الأمة لا يخيف النواب لأن الشعب سيعيد النواب الذين يريدهم إلى قاعة عبدالله السالم»، مضيفا إن «من يخاف من حل مجلس الأمة لا يستحق تمثيل الشعب».



من جانبه، أعرب النائب فارس العتيبي عن استيائه من غياب الحكومة عن جلسة امس الخاصة، معتبرا أن عدم حضور الحكومة «لضعف حججها القانونية وعدم رغبتها في التعاون مع النواب في القضايا المهمة».



وقال العتيبي في تصريح بالمركز الإعلامي «تقدمت وعدد من النواب بطلب عقد جلسة خاصة بإلغاء المادة 2 من القانون 27 لسنة 2016 فيما يتعلق بحرمان المسيء، والذي تعسفت الحكومة في تطبيقه بهدف إقصاء المعارضة السياسية وتم استخدامه بأثر رجعي عكس ما قصده المشرع، وتم استخدامه أداة للانتقام والعزل السياسي».



وأكد أن «تعديل قانون المسيء لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية المصونة بحكم الدستور في مادته الثانية التي نصت على أن دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع، وأن العقوبات الموجودة في قانون الجزاء كافية».



وأوضح العتيبي أن «قانون المسيء تضمن عقوبة مطلقة أبدية وهي الحرمان مدى الحياة من المشاركة السياسية ولم يراع قواعد رد الاعتبار في قانون الجزاء في مواده من 244 إلى 250».



وقال «أحمل الحكومة وجميع النواب مسؤولياتهم السياسية، وسيكون لنا لقاء مع الحكومة على هذا القانون وعليها مد يد التعاون وتحمل مسؤوليتها كاملة».



.. ويهنئ صربيا بالعيد الوطني



بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقية تهنئة إلى رئيس المجلس الوطني في جمهورية صربيا إيفيكا داتشيتش، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلده.