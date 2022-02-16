قال سفيرنا لدى إيطاليا الشيخ عزام الصباح أن مشروع طائرات اليوروفايتر يسير وفق الجدول المتفق عليه بين الكويت وإيطاليا.



جاء ذلك في بيان لسفارتنا في إيطاليا بمناسبة انتهاء فترة عمل نائب مدير المكتب الدولي المشترك لطائرات اليوروفايتر العقيد م.صالح فيصل المطر.



وأثنى السفير الصباح على جهود المطر وحرصه على المتابعة والإشراف على هذا المشروع الحيوي والذي يعكس الشراكة الاستراتيجية والتنموية بين الكويت وجمهورية إيطاليا. وأعلن الشيخ عزام الصباح أن الكويت ستتسلم الدفعة الثانية من طائرات اليوروفايتر خلال شهر مارس المقبل.