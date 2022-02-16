عثر على ست مومياوات عائدة لأطفال في مقبرة قرب ليما، يعتقد أنهم قدموا كأضاح بشرية لمرافقة رجل ميت إلى ما بعد الموت قبل مئات السنين، على ما أعلن علماء آثار.



وعثر على الهياكل العظمية الصغيرة الملفوفة بقماش في قبر رجل مهم وربما شخصية سياسية، اكتشف في نوفمبر الماضي في موقع حفر في كاخاماركيا التي تبعد 24 كيلومترا شرق ليما.



وقال عالم الآثار والمسؤول عن الحفريات بيتر فان دالين لوكالة فرانس برس «من المحتمل أن يكون الأطفال أقرباء ووضعوا فوق بعضهم البعض في أجزاء مختلفة من مدخل المقبرة».



وتابع «وفق فرضية عملنا، قدم الأطفال ربما كأضاح ليرافقوا المومياء إلى عالم ما بعد الموت».



وأوضح فال دالين أن الموميوات عمرها حوالى ألف أو ألف ومائتي سنة. وعثر الفريق في مكان قريب على عظام سبعة بالغين لم يحنطوا، بالإضافة إلى بقايا حيوانات تشبه اللاما وأوان خزفية.



وكان عثر على بقايا الرجل المهم في مقبرة يبلغ طولها ثلاثة أمتار وعمقها 1.4 متر في كاخاماركيا، وهي واحدة من أكبر المجمعات الأثرية قرب ليما.



وكان يناهز عمره عشرين عاما عندما توفي ودفن مقيدا بحبل ويداه تغطي وجهه.