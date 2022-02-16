تسبب خطأ كتابي في إثارة حالة كبيرة من اللغط والتندر على شركة توزيع كهرباء بريطانية، بعدما تم توجيه شيكات تعويضات بمبالغ خيالية لعدد من المواطنين بسبب انقطاع التيار الكهربائي خلال العاصفة «أروين» في نوفمبر الماضي.



ووفق ما نشره البريطاني غاريث هيوز على حسابه بموقع «تويتر» فإن شركة «نورثيرن باورغريد»، أرسلت إليه شيكا بقيمة 2.324 تريليون جنيه استرليني، كتعويض عن انقطاعات التيار التي سببتها العاصفة.



وتساءل هيوز في تغريدته تعليقا على «الشيك» ذي الرقم الفلكي، إن كانت الشركة مخطئة في التعويض الذي أرسلته له.



وأضاف: «هل أنتم متأكدون تماما من المبلغ المرسل لي كتعويض؟ أعلم أن أربعة من جيراني حصلوا على مبالغ كبيرة أيضا كتعويضات عن انقطاع التيار الكهربائي».



وحسبما ذكرت صحف ومواقع بريطانية فقد أمضى هيوز من يوركشاير ثلاثة أيام بدون كهرباء في نوفمبر الماضي.



كما أعلنت شركة «نورثيرن باورغريد»، ردا على تغريدات هيوز، وقوعها في خطأ كتابي، وإصدارها أوامر للبنوك بمنع صرف 74 شيكا تضمن تعويضات كبيرة مغلوطة.



وقال متحدث باسم شركة توزيع الكهرباء: «نشكر العملاء الذين كانوا صادقين واتصلوا بنا لإبلاغنا عن هذا الخطأ.

أجرينا اتصالات مباشرة خلال عطلة نهاية الأسبوع مع جميع العملاء الـ 74 المتضررين لإبلاغهم والاعتذار عن الخطأ وطمأنتهم بأنه سيتم إصدار دفعة تعويضات صحيحة لهم قريبا».