في اطار الجهود العلمية التي تبذلها جمعية المنابر القرآنية لنشر علوم القرآن ضمن مشروع ميراث الأنبياء فقد أعلن رئيس مجلس الإدارة د.محمد يوسف الشطي عن اصدار الجمعية خمسة مؤلفات قرآنية تتناول جملة من الموضوعات الهامة التي تناولها القرآن بتوجيهاته الربانية ويحتاجها المسلم في منهاج حياته.



وبين د. الشطي، ان المؤلف الأول كان بعنوان (الرحمة ومعانيها في القرآن) للدكتور أحمد بن معمر شرشال استاذ القرآن وعلومه بجامعة السلطان علي بسلطنة بروناي "سابقا"، والذي تناول فيه المؤلف الرحمة صفة واسما وخلقاً في ميزان القرآن، ويؤصِّل معانيها لتصحيح ما يَشُوب مفاهيمها من الخطأ عند كثير من المسلمين، مع بيان فضل التخلق بها عقيدة وسلوكا.



فيما كان المؤلف الثاني هو (شبهات السابقين حول الأحرف السبعة والقراءات) للأستاذ الدكتور علي ذربان الجعفري استاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الكويت حرر فيها أبرز الشبهات المثارة حول الأحرف السبعة والقراءات عند السابقين، مع ذكر الردود العلمية في تفنيدها، ودفعها بالبراهين والأدلة الدامغة.



وقال الدكتور الشطي: وكان المؤلف الثالث كذلك للأستاذ الدكتور علي ذربان الجعفري بعنوان (هدايات القرآن الكريم في الصحة النفسية المصاحبة لجائحة " كورونا" العالمية) ويبرز فيه المؤلف دور القرآن الفاعل في نشر الصحة النفسية، وهداياته البليغة في معالجة الأعراض النفسية السلبية المصاحبة لجائحة "كورونا" بالاعتصام بذكر الله، ونشر السكينة والتفاؤل.



وعن الكتيب الرابع يقول د.الشطي بعنوان ( أقسام القراءات وأحكامها التعبدية) كذلك للأستاذ الدكتور علي ذربان الجعفري والذي يعرض فيه د. الجعفري القراءات المقبولة بالتعريف والتحرير لأركانها، وبيان ما يتعلق بقبولها من حجية وأحكام تعبدية، كما يبين القراءة المردودة وأنواعها، وحكم التعبد بالقراءات الشاذة.



بالإضافة الى الاصدار الخامس للدكتور الجعفري بعنوان (هدايات القرآن الكريم في أحكام النوازل الشرعية وتقويم الأخلاق الإنسانية المصاحبة لجائحة " كورونا" العالمية) والذي يعرض فيه المؤلف ثراء القرآن الكريم بالهدايات المرشدة في أحكام النوازل الشرعية الاستثنائية، وتقويم الأخلاق الإنسانية الفردية والجماعية في زمن جائحة كورونا العالمية.



وشكر د. الشطي د. علي الجعفري على اسهاماته العلمية في نشر علوم القرآن وتحقيق الاهداف العلمية لجمعية المنابر القرآنية، واعدا بالمزيد من الأعمال العلمية التي تخدم كتاب الله تعالى وتنشر مفاهيمه الصحيحة.