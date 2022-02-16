انتخبت الجمعية العامة العادية لاتحاد العقاريين والتي عقدت صباح أمس، مجلس إدارة جديدا للعامين القادمين برئاسة إبراهيم العوضي، فيما انتخبت عبدالرحمن التركيت نائبا للرئيس.



ويتميز مجلس الإدارة الجديد لاتحاد العقاريين بأنه يضم كوكبة من الطاقات الشبابية والدماء الجديدة وبدخول الوجوه والخبرات العقارية الشابة إلى مجلس إدارة اتحاد العقاريين، فإنه يتوقع أن يشهد أداء الاتحاد تغييرا شاملا وأن يصنع فارقا بين المجالس السابقة للاتحاد، حيث انه يتألف من مجموعة ناجحة ومتألقة من العناصر ذات الخبرات العقارية المميزة في الكويت.



وأسفر اجتماع الجمعية العمومية عن تشكيل مجلس الإدارة للاتحاد من التالية أسماؤهم:



1- إبراهيم العوضي - رئيس مجلس الإدارة



2- عبدالرحمن التركيت - نائب رئيس مجلس الإدارة



3- أحمد اللهيب - أمين السر



4- عبدالعزيز السبيعي - أمين الصندوق



5- محمود المرزوق - عضو



6- بدر الهاجري - عضو



7- طارق العدساني - عضو



8- عبدالله معرفي - عضو



وفي هذا السياق، أكد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الجديد السعي لدعم تنظيم السوق العقاري الكويتي وتطويره عبر وضع الحلول المناسبة وتقديم الرؤى الواضحة والصريحة لصالح السوق العقاري المحلي، والقيام بدور فعال بتنظيم وتنمية قطاع العقار، لتحقيق أكبر قدر من الأمان الاستثماري في العقار الكويتي بما يؤدى إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.