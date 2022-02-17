محمد راتب



أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الفروانية التعاونية أحمد الجسار في تصريح لـ «الأنباء» أنه تم تسليم شيك لبيت الزكاة بمبلغ 63 ألف دينار، وذلك بعد احتساب زكاة الجمعية، مشيرا إلى حرص المجلس على أن يتم صرف الأموال لمستحقيها وفق الضوابط الشرعية والمصارف المتفق عليها.



وذكر أنه تسلم الشيك مدير إدارة تنمية الموارد في بيت الزكاة نايف الجيماز بحضور رئيس قسم خدمة الشركات بالتكليف في البيت علي العوضي، وجرى التأكيد على ضرورة جعل الأولوية في صرف المبلغ على المحتاجين في منطقة الفروانية والمناطق التابعة لعمل الجمعية وفق البيانات المتوافرة لدى البيت والتي يتم تحديثها بشكل مستمر.



وأضاف أن تعاونية الفروانية تسعى لتوفير الخدمات النوعية المميزة لروادها، وتحرص دائما على تحقيق نتائج مالية إيجابية، مشيرا إلى أنه يتم تطبيق سياسة تسويقية وخدمية ناجحة ساهمت في استقطاب مختلف شرائح المجتمع للتسوق من جمعية الفروانية التعاونية.