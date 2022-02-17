كرّم رئيس النادي والاتحاد الكويتي للغوص والإنقاذ م.طلال السرحان الأعضاء الرياضيين ولاعبي النادي الذين قاموا بالمساهمة في عملية البحث والإنقاذ التي جرت في بحر الزور مؤخرا، مؤكدا على دور النادي في الخدمة المجتمعية.



من جهته، قال أمين السر العام في النادي محمد الصرعاوي إن من أبرز الأمور التي يجب أن يعمل عليها أي ناد هي الأمور التوعوية والخدمة المجتمعية، لذلك حرصنا على نشر هذه الثقافة منذ تسلم إدارة النادي، مشيدا بالدور الكبير الذي قام به الأبطال خلال عملية البحث سواء العاملون أو المتطوعون.



وأضاف: «فخورون جدا اليوم بالصورة المشرفة التي ظهر عليها الشاب الكويتي ولكن يجب أن نوصل رسالة لمرتادي البحر أو الغواصين وهي أن عليهم اتباع قوانين السلامة أثناء عمليات الغوص».