كشفت إدارة العلاقات في البلدية في تقرير لها عن الجولات التي تقوم بها إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بمحافظة الأحمدي على الأنشطة التجارية بالمجمعات والبقالات والمطاعم بهدف التأكد من التزام المحلات بلوائح وأنظمة البلدية وتطبيق القرارات الإدارية المتعلقة بالاشتراطات الصحية، فضلا عن التأكد من التزام العاملين باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بارتداء الكمامات، لاسيما التباعد الجسدي لتجنب انتشار فيروس كورونا.



وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بمحافظة الأحمدي سعد الشيبة أن الفريق الرقابي الخاص بلجنة الاشتراطات الصحية قام بتنفيذ جولة ميدانية على الأنشطة التجارية بالمجمعات والبقالات والمطاعم.

وأسفرت الجولة عن توجيه إنذارين لعدم التقيد بالاشتراطات الصحية فضلا عن تحرير 10 مخالفات لعدم التقيد بالاشتراطات الصحية بمنطقة الفحيحيل.