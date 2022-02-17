استقبل رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي أمس وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب م.علي الموسى في المجلس البلدي وبحضور نائب رئيس المجلس عبدالله المحري والأعضاء د.حسن كمال وم.عبدالسلام الرندي وم.مها البغلي وأحمد هديان.



وتم خلال اللقاء التطرق إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الأشغال العامة والمجلس البلدي والتأكيد على تفعيل مذكرتي التعاون المبرمتين بين المجلس و«الأشغال» والهيئة العامة للطرق والنقل البري، إضافة إلى استعراض إجراءات عدد من المشاريع الخاصة بوزارة الأشغال والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، على أن يكون هناك تنسيق قريب حول هذه الموضوعات.