

أعلنت وزارة الصحة أمس الأربعاء تسجيل 1917 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في الساعات الـ 24 السابقة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 607952.



وقال المتحدث باسم الوزارة د.عبدالله السند إنه تم تسجيل 4661 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 575803، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 94.7%.



وأوضح السند أنه تم تسجيل حالتي وفاة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2524 حالة، مبينا ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 92 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولاتزال تتلقى الرعاية اللازمة 29625 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد- 19) إلى 393.



وذكر أن عدد المسحات التي تم إجراؤها بلغ 23703 ليصبح مجموع الفحوصات 7381432، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 8.1%.