اجتمع محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد مع وفد منظمة الصحة العالمية بحضور رئيسة مكتب المدن الصحية في وزارة الصحة د.آمال اليحيى، وأعضاء اللجنة التنسيقية العاملة إلى جانب عدد من مسؤولي ديوان عام المحافظة لاعتماد منطقتي ضاحية عبدالله السالم والشامية على شبكة المدن الصحية الإقليمية.



وقال الخالد على هامش الاجتماع: التقينا مع اللجان التنسيقية للعمل على اعتماد مدينتي ضاحية عبدالله السالم والشامية الى مدن صحية وفريق التقييم النهائي لاعتماد المنطقتين من بين المدن الصحية الإقليمية، أمر يبعث على التفاؤل ويؤشر الى حجم التوعية المجتمعية لأبناء المناطق وقدرة مجتمع المنطقتين على تحقيق صناعة مستويات متقدمة في جودة التعليم والصحة والبيئة وغيرها وصولا الى تعزيز التنمية المستدامة، لافتا إلى أن المجتمع الكويتي يتميز بالتلاحم والتراحم من بين المجتمعات والفزعة الكويتية موجودة منذ الأزل، والشواهد قريبة على ذلك فجائحة «كورونا» أثبت ان المجتمع الكويتي جبل على التراحم والتكاتف وشاهدنا الكويتيين في كل مكان ويساعدون بعضهم بعضا وهذا يدلل من جديد على تعاونهم قي نهضة بلدنا في كل المجالات والمدن الصحية أحدها، وإن ما نشهده اليوم من تزاحم وحماس لدى أبناء العاصمة في السعي لتحويل المناطق الى مدن صحية أمر يبعث على التفاؤل لاسيما وأن تلك الجهود تصب في رفع المستوى الصحي والتعليمي والحياة المعيشية الكريمة الى جانب تطوير المناطق على كل المستويات انطلاقا من المعايير التي وضعتها المنظمة الدولية لانضمام تلك المدن الى الشبكة الصحية الإقليمية.



من جهته، أكد الخبير الاستراتيجي للمدن الصحية في المنظمة ومدير منطقة الأحمدي الصحية د.أحمد الشطي، أن مساحة المدن الصحية تتسع للجميع وهي المدخل لتنمية المجتمع، لافتا إلى أن أكثر من 60% من البنية التحتية موجودة في أغلب مناطق الكويت.



من جانبها، قالت مدير إدارة صحة السكان في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحية العالمية في القاهرة ان معظم المؤشرات والمعايير التي وضعتها المنظمة تم الأخذ بها، لافتة إلى اننا شاهدنا التزاما مجتمعيا وعملا جماعيا للحفاظ على صحة الإنسان.



بدوره، ثمن مختار منطقة عبدالله السالم فيصل الوقيان الجهود التي بذلتها اللجنة التنسيقية للوصول الى اعتماد المنطقة مدينة صحية، مشيرا إلى أن تعليمات المحافظ وتوجيهاته كانت الحافز الأكبر لهذا العمل.



كذلك أعرب مختار الشامية إبراهيم المشعل عن شكره وتقديره للمحافظ الخالد على جهوده ودعمه للجنة والتوصل إلى اعتماد الشامية منطقة صحية، لافتا الى أننا ككويتيين لنا تاريخ حافل بالتعاون والتكافل تكشف خلال الأزمات التي مرت بها الكويت.