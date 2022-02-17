آلاء خليفة

دعت الجمعية الكويتية لإداريي المؤسسات التعليمية وزارة التربية إلى الاستعانة بالإداريين أصحاب التخصصات والمؤهلات العلمية الراغبين في الانتقال إلى قطاع التدريس بالمدارس في ظل الاحتياجات الماسة للوزارة لتعيين المعلمين، وفتح الانتدابات في جامعة الكويت و«التعليم التطبيقي» أمام الإداريين.



وقال رئيس لجنة الشكاوى في الجمعية الأستاذ إبراهيم المكيمي في تصريح صحافي: إنه وبعد إقرار مجلس الوزراء العودة الشاملة للعمل في المصالح الحكومية وجهات العمل، وخطة عودة الطلبة إلى الفصول الدراسية كاملة العدد في شهر مارس المقبل، فإنه ينبغي على وزارة «التربية» وجامعة الكويت و«هيئة التعليم التطبيقي» وضع الخطط والاستعدادات للفصل الدراسي الثاني، والدفع بإداريي المؤسسات التعليمية، أصحاب المؤهلات العلمية والخبرات التدريسية الراغبين منهم للعمل بقطاع التعليم العام لتدريس المواد التعليمية بالمراحل الدراسية المختلفة بالمدارس، لاستكمال النقص في أعداد المعلمين، بالإضافة إلى الاستعانة بهم والانتداب في جامعة الكويت وكليات ومعاهد «التطبيقي» للتدريس المواد العلمية والتدريبية لسد العجز الموجود، وذلك بعد تقدم عدد كبير من الأساتذة والأكاديميين الوافدين بالاستقالة خلال جائحة «كورونا».



وأشار المكيمي إلى ضرورة الدفع بأجيال من الإداريين المتخصصين في مجال الإدارة وتدريبهم لرفع شأن النواحي الإدارية بالمدارس وعدم الخلط بين الأعمال الفنية والإدارية، مشددا على ضرورة إقامة الدورات التدريبية وإكسابهم المهارات الإدارية اللازمة لتنفيذ العمل وتطويره على النحو المطلوب.



واختتم المكيمي بالإشادة بقرارات مجلس الوزراء وخطة العودة الشاملة وفتح البلد، ودراسة عودة الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية بالكامل، كما كانت قبل الجائحة، مشيدا بجهود الأطباء ومنتسبي وزارة الصحة، وكذلك جميع المسؤولين في وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي على جهودهم الكبيرة لاستمرار التعليم أثناء انتشار الوباء، والعمل للحفاظ على صحة الطلبة والأساتذة ومنتسبي الوزارة والجامعة و«التطبيقي».