88 حالة تتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة و325 في أجنحة «كوفيد - 19»



أعلنت وزارة الصحة أمس الخميس تسجيل 1501 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في الساعات الـ 24 السابقة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 609453.



وقال المتحدث باسم الوزارة د.عبدالله السند إنه تم تسجيل 4253 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 580056، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 95.2%.



وأوضح السند أنه تم تسجل حالة وفاة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2525 حالة، مبينا أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 88 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولاتزال تتلقى الرعاية اللازمة 26872 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد- 19) إلى 325.



وذكر أن عدد المسحات التي تم إجراؤها بلغ 22424 ليصبح مجموع الفحوصات 7403856، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 6.7%.