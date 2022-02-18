حنان عبد المعبود



توقعت مصادر صحية أن يصدر قرار قبل منتصف مارس المقبل بإعادة العمل في اللجان الطبية التخصصية للابتعاث للعلاج بالخارج بعد ايقاف مؤقت بسبب الظروف الصحية في مختلف دول العالم وخصوصا الاوروبية منها منذ التاسع من شهر يناير الماضي، وربط ذلك باستقرار الوضع الصحي في دول العلاج المبتعث لها المرضى.



وقالت المصادر لـ«الأنباء» ان اللجان ستعود بشكل تدريجي في المستشفيات بعد تجهيز مواعيد انعقادها وحصر عدد المرضى المحول لهم من قبل سكرتارية اللجان، مشيرة الى ان هناك العديد من الحالات تم ايقاف النظر بها بسبب كورونا وحاليا في انتظار اللجان تمهيدا لإصدار قرار بشأنهم.



وذكرت المصادر ان الابتعاث لم يتوقف منذ ايقاف عمل اللجان واستثناء الأمر على الحالات الطارئة التي لا تحتاج الى تأخير.