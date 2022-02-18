قدم عضو المجلس البلدي م.عبدالسلام الرندي سؤالا بخصوص فيديو متداول حول قيام سيارة نظافة بالتخلص من المخلفات في مزارع الوفرة.

وقال الرندي في سؤاله: انتشر في الآونة الأخيرة فيديو لسيارة تابعة لإحدى شركات النظافة التابعة للبلدية تقوم بالتخلص من السوائل أو المخلفات في الطريق بشكل غير حضاري ومما يسبب الضرر للبيئة. لذا نرجو الرد على أسئلتنا التالية حول هذا الموضوع:



٭ ما الإجراء القانوني الذي قامت به الإدارة المختصة والعقوبات التي تمت تجاه الشركة؟



٭ هل تمت مخالفة الشركة؟ وإن تمت مخالفتها ما رقم المخالفة وتاريخ إرسالها إلى الإدارة القانونية؟



٭ هل هناك لبس موحد لعمال النظافة أثناء العمل؟ لأن الواضح من الفيديو المنتشر أن العمال يرتدون ملابس عادية، وهل تمت محاسبة الشركة على عدم الالتزام باللبس الموحد لعمال النظافة؟ وأرجو تزويدي برقم المخالفة.



٭ هل الواقعة حدثت أثناء فترة العمل أم بعدها لذلك لم يتم ارتداء الملابس الموحدة لعمال النظافة؟



٭ هل قامت الإدارة المختصة بمتابعة عقود النظافة في المنطقة المذكورة؟



٭ ما الإجراء الإداري أو العقوبة المتخذة بحق مراقبي النظافة لعدم قيامهم بدورهم الرقابي؟



٭ هل تم إبلاغ شرطة البيئة أو الهيئة العامة للبيئة لاتخاذ ما يلزم نحو مخالفة الشركة تجاه الأضرار بالبيئة؟ وفي حال تم إبلاغ شرطة البيئة أو الهيئة العامة للبيئة فما تاريخ الإبلاغ؟