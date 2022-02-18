عملا بتوجيهات وزيرة الدولة لشؤون البلدية د.رنا الفارس ومدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي وضعت بلدية الكويت رؤية لتطوير خدمة واتساب بلدية الكويت ومركز اتصال البلدية 139 على الجانب الفني.



إذ قام مدير عام بلدية الكويت بعمل جولة ميدانية قام من خلالها بمتابعة إدارة الخدمات العامة للتأكد من سير عمل الفريق الخاص بشكاوى بلدية الكويت، داعيا إياهم لتطوير العمل خاصة على مستوى الخدمات الإلكترونية والهاتفية فنيا وتعزيز سرعة الرد على الشكاوى الواردة لبلدية الكويت خاصة عبر خدمة الواتساب.



وبين المنفوحي ان هناك توجه لعمل وعقد دورات خاصة للعاملين على متابعة استقبال الشكاوى وآلية الردود من أجل تقديم خدمات أفضل للجمهور، مشيدا ببذل وجهود عمل الفريق الخاص بالشكاوى خلال فترة جائحة كورونا وما قدموه وهم على رأس عملهم على مدار الساعة.



وأوضح المنفوحي أنه سيتم تشكيل فريق خاص مكون من ضباط اتصال من كل فروع بلدية الكويت في كل محافظة بالتنسيق مع فريق شكاوى البلدية ليتم حل الشكاوى الواردة وإنجازها بأسرع وقت ممكن.



وكشف المنفوحي عن الإعداد لطرح جائزة ربع سنوية لفروع بلدية الكويت في المحافظات الأكثر إنجازا بعد تقييمهم عن طريق الإحصائيات الشهرية التي يتم فيها حل الشكاوى الواردة والتعامل معها.



من جانب آخر، ‏كرم مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي امس نائب المدير العام لشئون قطاع المساحة م.عبدالله عمادي، ولذلك نظرا لتفانيه وإخلاصه في عمله طوال فترة خدمته حتى آخر يوم عمل له.