جددت تونس تمسكها بالاتحاد المغاربي العربي الذي يتألف من خمس دول هي تونس والمغرب والجزائر وموريتانيا وليبيا، «كخيار استراتيجي».



وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان امس بمناسبــة الاحتفــال بالذكـرى الـ 33 لإعلان قيام اتحاد المغرب العربي في 17 فبراير من العام 1989، إن تونس «تعرب عن اعتزازها بهذا المكسب التاريخي، وتجدد التأكيد على مواقفها الثابتة المتمسكة باتحاد المغرب العربي كخيار استراتيجي».



وأعادت الوزارة في هذا السياق، التأكيد على «حرص تونس الراسخ على العمل مع كافة الدول المغاربية من أجل المزيد من تمتين أواصر الأخوة والتعاون والشراكة في كافة المجالات، بما من شأنه إعطاء دفع جديد لمسيرة الاتحاد».



وأضافت أن «تونس ومن منطلق إيمانها الراسخ بوحدة المصير بين دول المنطقة، تؤكد على أهمية تضافر كل الجهود من أجل تجاوز كل الصعوبات، حتى يرتقي العمل المغاربي المشترك إلى أفضل المراتب ويحقق آمال وتطلعات الشعوب المغاربية نحو مزيد من المناعة والتكامل والاندماج».