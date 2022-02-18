أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية تحديد فئتين فقط من غير المواطنين السعوديين، يسمح لهما بأداء مناسك فريضة الحج العام الحالي. وقالت الوزارة في بيان صحافي امس إنه «لا يمكن تأدية مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك أو يقيم إقامة نظامية داخل المملكة»، ما يعني عدم إمكانية حاملي تأشيرة الزيارة، أو تأشيرة الأعمال، التقدم للحصول على تصريح أداء مناسك الحج هذا العام» وفقا لصحيفة «عكاظ أونلاين».



وحول طريقة وآلية أداء مناسك الحج بالعام الحالي، والعدد المسموح لضيوف الرحمن لأداء الفريضة سواء من داخل المملكة أو من خارجها، أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية أنه سيتم الإعلان عن كل التفاصيل عبر القنوات الرسمية الخاصة بها.



يذكر أن موسم الحج العام الماضي اقتصر على 60 ألفا فقط من المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة، مع اشتراط تلقيهم اللقاح المعتمد ضد فيروس كورونا، وذلك بسبب استمرار الجائحة العالمية.