القاهرة - هالة عمران



عقد المجلس الأعلى للجامعات المصرية اجتماعه الدوري، برئاسة د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، امس، بجامعة حلوان، بحضور د.طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ود.محمد لطيف أمين المجلس وأعضاء المجلس. وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات، أن المجلس أكد التزام كل الجامعات والمعاهد بالجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، الذي يبدأ غد السبت الموافق 19 فبراير 2022، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعا، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهرى يونيو ويوليو المقبلين، وفق نظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.



وأضاف المتحدث الرسمي إن المجلس أكد تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للحد من انتشار فيروس كورونا بالجامعات، وذلك بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني، والتأكيد على أهمية انتظام حضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري، لضمان حسن سير العملية التعليمية.