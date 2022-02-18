القاهرة - خديجة حمودة



نفذت القوات البحرية المصرية والإسبانية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، باشتراك الفرقاطة المصرية «سجم طابا» والفرقاطة الإسبانية (VICTORIA). وقامت الوحدات المشاركة بتنفيذ مجموعة من الأنشطة التدريبية المختلفة، وكذا التدريب على العمل المتجانس ضمن قوة مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن البحري بغرض مجابهة التهديدات الخاصة بتدفق التجارة العالمية وحرية الملاحة الدولية، بالإضافة إلى التدريب على أسلوب الحماية المشتركة لهدف حيوي بالبحر، كما شهدت التدريبات القيام بتشكيلات الإبحار التكتيكية وتمارين المواصلات، انطلاقا من سعي القوات البحرية المصرية لتعزيز الأمن البحري بمسرح عمليات البحر المتوسط. تأتي تلك التدريبات في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات البحرية للدول المختلفة.